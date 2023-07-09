لومير: بإمكان أوروبا تطوير برنامج ذكاء اصطناعي في 5 سنوات

اعتبر وزير الاقتصاد الفرنسي، أمس السبت، أنه من الممكن أن يطوّر الاتحاد الأوروبي "في غضون خمس سنوات" برنامج ذكاء اصطناعي توليدي خاص به، سيساهم في رأيه بتحسين إنتاجية الاقتصاد.

وقال برونو لومير أمام جمهور "اللقاءات الاقتصادية" في منطقة "إكس ان بروفانس" في جنوب فرنسا: "سيسمح لنا الذكاء الاصطناعي التوليدي، للمرة الأولى منذ عدة أجيال، باستعادة الإنتاجية، بأن نكون أكثر فعالية".

وأضاف "لذلك أناشد، قبل وضع الأسس لتنظيم الذكاء الاصطناعي، أن نبتكر ونستثمر ونضع لأنفسنا هدف تطوير برنامج ذكاء اصطناعي مفتوح أوروبي في غضون خمس سنوات. إنه أمر ممكن بوجود الحواسيب والعلماء والخوارزميات الضرورية".

وشدّد لومير على أن العلم "هو الذي سيسمح لنا أخيرا بتحقيق مكاسب في الإنتاجية في اقتصاد أوروبي ضعيف إلى حد ما".

سبق أن أكد وزير الاقتصاد الفرنسي في منتصف يونيو حاجة الاتحاد الأوروبي "للاستثمار والابتكار" من أجل تطوير أنظمة ذكاء اصطناعي، قبل "تنظيم" التقنيات الأميركية التي تهدد التكتّل بفقدان "استقلاليته".