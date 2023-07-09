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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بسبب بكائها.. اعترافات صادمة لسيدة ألقت بطفلتها من «البلكونة» في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية من ضبط سيدة سبق اتهامها في قضية دعارة وتبديد وذلك بعد قيامها بمحاولة التخلص من نجلتها البالغة من العمر ثلاث سنوات بإلقائها من شرفة الطابق الثاني علوي بدعوى صراخها وبكائها.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورد إشارة من مستشفى السنبلاوين العام للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول الطفلة "مكة.أ.ع.م"، 3 سنوات مصابة باشتباه كسور بالفخذ الأيسر وكدمات بفروة الرأس"ادعاء سقوط من علو".
وبسؤال خالتها "دعاء.ي.أ.ع"، 25 عامًا، ربة منزل، ومقيمة منطقة المنشية الجديدة اتهمت شقيقتها"شمس"، 22 عاما ربة منزل بإلقاء نجلتها من شرفة الطابق الثاني لكثرة صراخها وبكائها.
بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم حمدي الطنبولي، رئيس المباحث، من ضبط المتهمة وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة.
وبالفحص تبينأن  المتهمة سبق اتهامها في عدد 2 قضية (دعارة -تبديد) آخرهما القضية رقم 13706 جنح مركز السنبلاوين "دعارة".
تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وحبس المتهمة على ذمة التحقيقات.

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