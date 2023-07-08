احتفال خاص من لاعبي الأهلي بـ"كولر" بعد الفوز على الاتحاد

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بالسويسري مارسيل كولر بعد فوز الفريق على الاتحاد السكندري بثنائية مساء اليوم على ملعب “برج العرب” واقتراب الفريق من حسم لقب الدوري.

وعقب نهاية اللقاء اجتمع “كولر” مع لاعبي الفريق في أرض الملعب لمدة 5 دقائق بعدها فاجأ لاعبو الأهلي المدير الفني باحتفال خاص وحمله على الاعناق وسط حالة من الفرحة بعدما أصبح الفريق على بعد نقطتين من حسم لقب الدوري.

سجل ثنائية الأهلي كلا من علي معلول من ضربة جزاء في الدقيقة 10 بعدما احتسب الحكم محمد معروف ضربة جزاء للمارد الأحمر بعد عرقلة مدافع الاتحاد للاعب حسين الشحات جناح المارد الأحمر ومحمود عبدالمنعم كهربا في الدقيقة 14.

بهذه النتيجة ابتعد المادر الأحمر بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة وأصبح على بعد نقطتين فقط من حسم لقب الدوري للمرة الـ43 في تاريخه.