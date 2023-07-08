وكيل الصحة بمطروح يتابع عمل مبادرة "100 يوم صحة" بسيوة

استكمل الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، متابعته لعمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، في يومها الرابع عشر، والتي تم إطلاقها الأحد قبل الماضي على مستوى الجمهورية.

تفقد وكيل وزارة الصحة عمل الفرق الطبية بالوحدات الصحية التابعة لإدارة سيوة الصحية، وحدة اغورمى التابعة لإدارة سيوة الصحية، وتأكد خلالها من انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وإجراء كافة الفحوصات الطبية لهم، وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وعمل الحملات التوعوية والتثقيفية صحياً للمواطنين، من خلال انتشار فرق التواصل المجتمعي، والثقافة الصحية، والإعلام والتربية السكانية، وفرق مكافحة التدخين، متابعاً مؤشرات التردد على العيادة المتنقلة، والتأكد من التسجيل الالكتروني للمواطنين المترددين على المبادرة الرئاسية، على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وحرص "سالم" على التحدث مع المترددين على أماكن تقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة من الفرق الطبية، واستعرض تقريراً مفصلا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية، وعيادات تنظيم الأسرة، والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها حملة «100يوم صحة» للمواطنين منذ اطلاقها بالإدارة الصحية بواحة سيوة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن إجمالي الخدمات التي قدمتها حملة «100يوم صحة» بالادارة الصحية لسيوة بلغت 655 خدمة، حيث قدمت الفرق الطبية التابعة لإدارة سيوة الصحية المشاركة بحملة «100يوم صحة» 84 خدمة من خلال عيادات تنظيم الأسرة وبلغ اجمالى السيدات المنتفعات 66 سيدة, وبلغ عدد الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات 18 زيارة وتم تطعيم 40 طفل، وتم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي لعدد 350 مواطن, وتقديم 181 خدمة لمبادرات الصحة العامة، حيث تم تقديم ٤ خدمات ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة, وقدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لعدد 3 أطفال، فيما قدمت 129 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وقدمت «100 يوم صحة» خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ عدد 15 استمارة استبيان، كما تم المرور على 32 منشأة غذائية وسحب 12 عينة وتم اعدام 120 كجم من الأغذية وعدد 35 لتر من المشروبات والمرور على 8 محطات مياه وسحب عدد 29 عينة من شبكات المياة العادية والمرور على عدد 2 مصنع مياة معدنية.

وأضاف "سالم " أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ350 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والأسواق والفنادق، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية، ووجه إلى مدير الإدارة الصحية بسيوة بضرورة التنسيق مع المنشأت الحكومية والفنادق وتوفير فرق متنقلة لتقديم خدمات مبادرة 100 يوم صحة للعاملين والمترددين على تلك المنشأت وكذا أماكن التجمعات والأسواق والتشديد على فرق التثقيف الصحى لتكثيف الأعمال التوعوية وزيادة عدد المترددين.

وأكد أن مبادرة 100 يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسيه 100 مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى 100 يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره 100 يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزاره الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

ودعا "سالم "جميع المواطنين بواحة سيوة إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن 15335.

من جانبه أشار عاصم النحاس المسئول الإعلامي لمديرية الشئون الصحية بمطروح، إلى أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم 15335، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وكيل صحة مطروح يتابع عمل مبادرة “١٠٠ يوم صحة” بسيوة

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