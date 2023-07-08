وكيل الشباب بالدقهلية تشارك فى افتتاح الملتقى الأول للموارد البشرية.. صور

شاركت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، وعثمان العزب مدير عام إدارة الموارد البشرية بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم السبت، في افتتاح وحضور الملتقي الأول للموارد البشرية، الذي تنفذه الإدارة المركزية للموارد البشرية، بالمركز الاوليمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي.

جاء افتتاح الملتقي الأول للموارد البشرية تحت عنوان "ريادة الأعمال وأساس النجاح"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، وهيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء عمرو عادل، و اللواء محمد سلامة مدير الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، والمستشار أحمد عبد الحليم المستشار القانوني للجهاز المركزي للتنظيم، والدكتور خالد مسعود رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية، و مديري مديريات الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية.



شدد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية الملتقي الأول للموارد البشرية الذي يقام تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠ وفي ظل اهتمام القيادة السياسية برفع كفاءة العنصر البشري بالجهاز الإداري للدولة وتحقيق الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية.

يهدف الملتقي إلي توحيد رؤية عمل الموارد البشرية من خلال التقسيمات الأربعة التي حددها مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وهي عمليات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي والاستحقاقات والمزايا وإدارة وتنمية المواهب ومن المنتظر أن يتم مناقشه النماذج الخاصه بالعاملين بالشباب والرياضة وكذلك بطاقات الوصف والاستفسارات الخاصة بمنظومة الدفع الالكتروني و تقارير الكفاية ومعايير اختيار قيادات الصف الثاني والثالث ومجالات التدريب للعاملين بمنظومة وزارة الشباب وجميع مديريات الشباب والرياضة.

كما شاركت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية " إدارة الموارد البشرية"، و"نظم المعلومات"، عبر تقنية الفيديو كونفرانس في الجلسة الافتتاحية ووقائع اليوم الأول من الملتقى، بحضور ناجي إسماعيل، وأحمد إبراهيم عرابي، و رحاب احمد عطوه، و نوره عيد محمد، و حوريه حسن محمود، بالإضافة إلى مشاركة إدارات الموارد البشرية على مستوى المديريات.



يقام الملتقى لأول مرة وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالعنصر البشري والاستثمار في الأفراد ورفع كفاءة العاملين في الجهاز الإداري بالدولة وتحقيق العدالة و المساواة بين الموظفين وتطبيق معايير الشفافية في اختيار القيادات.

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