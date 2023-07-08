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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الأمين العام للأمم المتحدة يتمسك بإدانته لإسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة في جنين

الأمين العام للأمم
الأمين العام للأمم المتحدة
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رفض أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، التراجع عن إدانة إسرائيل لاستخدامها القوة المفرطة بحق الفلسطينيين في مخيم جنين.

وقال فرحان حق، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي في نيويورك، عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن "جوتيريش" متمسك بآرائه بشأن إدانة إسرائيل لاستخدامها المفرط للقوة في مخيم جنين للاجئين بالضفة الغربية.

وكان جلعاد إردان، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، دعا جوتيريش، إلى التراجع عن إدانة إسرائيل بعد الاستخدام المفرط للقوة من قبل الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين.

وأدان "جوتيريش"، الخميس الماضي، جميع أعمال العنف ضد المدنيين، داعيا إسرائيل إلى "التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب ممارسة ضبط النفس واستخدام القوة بشكل متناسب، وواجب تقليل الضرر والإصابة واحترام الحياة الإنسانية والحفاظ عليها".

أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحد إدانة إسرائيل مخيم جنين