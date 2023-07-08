وكيل صحة مطروح يتابع مؤشرات الأداء بمستشفى سيوة المركزي.. صور

تفقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم السبت، مستشفى سيوة المركزى؛ لبحث احتياجات المستشفى ولمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للأطقم الطبية ومدى توافر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة مؤشرات الأداء.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بالمتابعة الدورية للمستشفيات ومنافذ تقديم الخدمات الصحية والمرور الميداني المستمر الصباحي والمسائي.

وتأكد وكيل وزارة الصحة من توافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته وجاهزية المستشفى لحالات الطوارئ والحوادث تزامنا مع الاقبال الكبير للوافدين من مختلف بلاد العالم لزيارة مدينة سيوة والاستمتاع بطبيعتها الخلابة والاستفادة من أماكن السياحة العلاجية.

حيث بدأ "سالم" جولته بالمرور على قسم الاستقبال والطوارئ والذى يعمل بعدد ١٠ أسرة لاستقبال الطوارئ والحوادث، وقسم العناية المركزة الذى يعمل بطاقة استيعابية ٥ أسرة، والحضانات وعددها ٩ حضانات، ووحدة الغسيل الكلوى التى تعمل بطاقة عددية ٧ ماكينات غسيل كلوى، وحرص على الاطمئنان على مرضى الكلى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة وتذليل العقبات.

كما قام بالمرور على قسم العمليات بعدد ٢ غرفة عمليات مجهزة لاستقبال العمليات الكبرى والعمليات ذات المهارة، وقسم الأشعة والذى يتوفر به خدمات (الأشعة المقطعية والموجات الصوتية والأشعة العادية ورسم القلب)، كما تفقد تنك الأكسجين الخاص بالمستشفى وسعته التخزينية ٥٤٩٢ لترا مكعبا، وبنك الدم الخاص بالمستشفى وجميع أقسام الداخلى بالمستشفى و العيادات الخارجية.

وحرص "سالم "على متابعة مؤشرات الأداء الخاصة بالمستشفى خلال شهر يونيو ٢٠٢٣، وكذا الاطلاع على أعداد القوى البشرية من أطباء وتمريض وفنيين، وتم التوجيه بزياده عدد الأطباء لدعم المستشفى من تخصصات الطوارئ وخصوصا العناية المركزة والأشعة عن طريق الاستعانة من وزارة الصحة تعاقدات والتمريض بأقسام الطوارئ عن طريق تدوير القوة البشرية وخصوصا العناية المركزة بما يتناسب مع عدد الحالات المتردده، وكذلك رفع حاله الاستعداد القصوى بجميع الأقسام والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات.

وأكد "سالم " أنه تم وضع خطة تطوير لمستشفى سيوة المركزى لرفع كفاءتها فى مختلف المجالات من تطوير للمبانى ودعم بالأجهزة والآلات والفرش الطبى والغير طبى، مؤكدا على الاهتمام الشديد برفع مستوى المستشفيات بالمحافظة وكذا مستشفى سيوة التى تقدم الخدمات الطبية لأكثر من ٤٥ ألف نسمة، بالاضافة إلى الأعداد الكبيرة من زائرى مدينة سيوة من مختلف الجنسيات.

رافق وكيل الوزارة أثناء المرور الدكتور إبراهيم الدميرى مدير عام طب الأسنان، والدكتور محمود حبيب مدير المستشفى.

وكيل صحة مطروح يتابع مؤشرات الأداء بمستشفى سيوة المركزي

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