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السبت 08 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

أول برومو لأولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة

الفنان تامرحسني
الفنان تامرحسني
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عرضت القناة الأولى أول برومو لأولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة، أكبر مهرجان ترفيهي لتنشيط السياحة، والذي يحييه النجم تامر حسني، بحفل كبير في حدث فني هو الأضخم خلال عام 2023.

وطرحت الصفحة الرسمية للقناة الأولى، عبر صفحتها الخاصة على موقع "يوتيوب"، البرومو الرسمي لحفل الفنان تامر حسني، المقرر أن تتمّ إقامته يوم الجمعة الموافق 21 يوليو.

مهرجان العلمين هو أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، ومن المقرر انعقاده في الفترة من 13 يوليو إلى 26 أغسطس المقبل، ويتضمن كثيرًا من الفعاليات الفنية، ويضم 12 نشاطًا ما بين رياضي وترفيهي.

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