خالد جلال يقدم ماستر كلاس في مهرجان المسرح المصري

يقدم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة برئاسة الفنان محمد رياض ولأول مرة "ماستر كلاس" للفنان والمخرج خالد جلال تحت عنوان "كيفية صناعة النجم.. مركز الإبداع الفني نموذجا".

يتحدث المخرج خالد جلال خلال اللقاء عن تجربة مركز الإبداع الفني كمعمل يتم داخله تدريب وتأهيل المواهب لسوق العمل الفني من خلال مدربين وأساتذة متخصصين في كافة العناصر المؤهلة لصناعة الممثل المحترف.

ينطلق المهرجان القومي للمسرح المصري، يوم 29 يوليو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواة والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.