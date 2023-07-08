بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية بمحافظة البحيرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، اعتبارا من اليوم السبت ولمدة ١٥ يوما، يتم بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢،، حتى الثلاثاء الموافق 25/7/2023.

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بشأن تنظيم ضوابط الاطلاع على أوراق الإجابة للطلبة المتضررين من نتائجهم في امتحان شهادة إتمام الدراسة للثانوية العامة والدبلومات الفنية والتي تضمنت ما يلي:

أولًا: أن يتقدم الطالب بطلب للاطلاع في موعد غايته خمسة عشر يوما تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة.

ثانيا: سداد مبلغ (مائة جنيه) لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية من خلال الهيئة القومية للبريد أو إحدى الشركات المتعاقد معها.

تعلن مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بقيادة يوسف الديب، وكيل الوزارة، عن بدء فتح باب التظلمات للدبلومات الفنية، للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، وذلك اعتبارا من اليوم السبت 8/7/2023، ولمدة خمسة عشر يوما.

