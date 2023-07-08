ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش بمناطق المعصرة والشروق والسلام

تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش بمناطق المعصرة والشروق والسلام.

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وفى الشرابية تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.