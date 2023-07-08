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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش بمناطق المعصرة والشروق والسلام

أرشيفيه
أرشيفيه
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تمكن رجال مباحث القاهرة من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 4 كيلو حشيش بمناطق المعصرة والشروق والسلام. 

تعود البداية عندما تم ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,100 كيلو جرام –مبلغ مالى – هاتف محمول).

كما تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) بدائرة قسم شرطة الشروق ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

وفى الشرابية تم ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول) حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته ( كمية لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى - هاتف محمول).

 بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

4 كيلو حشيش الهواتف المحمولة القبض على 3 اشخاص بقصد الاتجار رجال مباحث القاهره قسم شرطة السلام قسم شرطة الشروق قسم شرطة المعصرة قسم شرطة السلام أول قسم شرطة عين شمس لمخدر الحشيش مخدر الحشيش