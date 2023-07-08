"التحالف الوطني" يرعى الأولى على الجمهورية في التعليم التجاري ويتبنى "زويل الفيوم"

أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تبني مؤسسة صناع الخير أحد كيانات التحالف الوطني الطالبة ندي عبدالباقي ابنة محافظة بورسعيد الحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية في التعليم التجاري، وكذلك الطالبة سعاد مصطفى الملقبة "بزويل الفيوم" صاحبة ابتكار الثلاجة المتنقلة الموفرة للطاقة، وإهدائهما منحا دراسية كاملة طوال فترة دراستهما الجامعية وحتى استكمال الدراسات العليا وصولًا لدرجة الدكتوراه.

يأتي ذلك في إطار مبادرة "تكافؤ" التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير للتنمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى لدعم طلاب الجامعات النابغين من غير القادرين وتشجيعهم علي استمرار تفوقهم بمنح دراسية تغطي قيمة المصروفات الدراسية لهم.

وأوضح المركز الإعلامي في بيانه أن رعاية الطالبتين يأتى فى إطار استراتيجية التحالف الوطني للنهوض بمنظومة التعليم وتشجيع الطلاب على التفوق والابتكار، حيث حصدت الطالبة ندى عبداتلباقي المركز الأول على مستوي بالجمهورية في التعليم التجاري بمجموع 98%.

بينما نجحت سعاد مصطفى ابنة محافظة الفيوم وإحدي طلاب كليه تكنولوجيا الصناعه والطاقه بجامعة مصر التكنولوجية قسم ميكاترونكس والحاصلة علي دبلوم المدرسة الثانوية الصناعية بتفوق، في إبتكار ثلاجه متنقلة موفره للطاقة تستهلك 36 واط/الساعة مقارنة بالثلاجة العادية التي تستهلك 150 واط/الساعة بجانب أنها صديقة للبيئة يمكن شحنها وتشغيلها بالطاقة الشمسية

جدير بالذكر أن مبادرة "تكافؤ" تمثل نموذجًا رائعًا لتعاون الجهاز التنفيذى للدولة ممثلًا فى وزارة التعليم العالى والمجتمع المدنى ممثلًا فى مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي للإرتقاء بمنظومة التعليم الفنى ودعم النابغين من غير القادرين طوال سنوات فترة الدراسة الجامعية وبعد الجامعية.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا ومساندة الحكومة في تخفيف الأعباء عن المواطنين والارتقاء بمستوي معيشتهم.

