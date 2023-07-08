وفاة شخص داخل محل بقالة في مصر القديمة والنيابة تصرح بالدفن

صرحت نيابة مصر القديمة الجزئية، بدفن جثة شخص لقي مصرعه اثر أزمة قلبية مفاجئة داخل احكف٥ففد محال البقالة ، أثناء عودته من عمله.

كشفت التحقيقات عن ان المتوفى كان يستقل سيارة اجرة اعلى دائرى المعادى ، ثم نزل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وأثناء سيره في الشارع توجه الى احد محال البقالة ليببتاع بعض السلع، وخلال ذلك سقط مغشيًا عليه كما ظن صاحب المحل فى البداية، وبتيقن الوفاة قاموا بإبلاغ الشرطة لعدم معرفتهم بذويه، والتى حضرت وقررت نقل الجثة الى المشرحة، والتوصل الى اهليته.

وامرت النيابة بتوقيع الكشف الطبي على المتوفى للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية او تعاطية لاية مواد مخدرة، وتفريغ كاميرات المراقبة لبيان ملابسات الحادث، كما استمعت الى اقوال صاحب المحل وشهود العيان، وطلبت تحريات المباحث.

بدأت الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مصر القديمه بلاغًا من الاهالى، يفيد بوجود شخص متوفى باحد المحال بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين ان الجثة لشخص فى العقد الرابع من العمر، ليس لديه علامات حيويه، ولا يوجد اصابات ظاهريه عليه، حرر محضر بالواقعه واخطرت اسرته بالواقعه، كما تم اخطار النيابة التى باشرت التحقيق.