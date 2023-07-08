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السبت 08 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس حفيد المطربة شريفة فاضل

دهس حفيد الفنانة
دهس حفيد الفنانة شريفه فاضل
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تنظر اليوم محكمة جنح العجوزة أولى جلسات محاكمة المتهم بدهس حفيد المطربة شريفة فاضل.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة العجوزة من غرفة النجدة بإصابة شاب دهسته سيارة ملاكى، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث.

وبالفحص تبين إصابة الشاب معاذ حفيد الفنانة شريفة فاضل، ويبلغ من العمر 20 عاما، مصابا بنزيف داخلي وكسر في الجمجمة، وإصابات أخرى.

بعمل التحريات تبين أنه أثناء وقوف الشاب لانتظار سيارة دهسته سيارة ملاكي، ولاذ سائقها بالفرار هاربا.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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