صعق الكهرباء.. دفن جثة شاب عثر عليه ميتًا داخل منزله بالعياط

صرحت جهات التحقيق بالجيزة بدفن جثة شاب لقي مصرعه بعد تعرضه لصعق كهربائي داخل منزله بالعياط، وذلك عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها لمعرفة سبب الوفاة، كما كلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

وأفادت التحريات أن الشاب المتوفي قد تعرض للصعق الكهربائي، ولا توجد شبهة جنائية وراء وفاته.

كانت مباحث مركز شرطة العياط تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب بدائرة المركز

وعلى الفور انتقل مأمور المركز إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن شابا يدعى "محمد.ق." مقيم مركز العياط تعرض لصعق كهربائي أودى بحياته.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن وتحرر محضر بالواقعة.