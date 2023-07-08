طلب التحريات في العثور على جثة شخص أعلى قضبان السكة الحديد بالعياط

كلفت جهات التحقيق بالجيزة، رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة في العثور على جثة شخص على قضبان السكة الحديد بقرية المتانيا التابعة لمركز العياط، وذلك للوقوف على ملابسات الحادث عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة.

وأشارت التحريات الأولية أن الشخص المتوفى في العقد الخامس من عمره، وأنه يرجح أن يكون القطار صدمه أثناء مروره من خلال السكة الحديد.

كانت مباحث مركز شرطة العياط تلقت إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة أعلى قضبان السكة الحديد بقرية المتانيا.

وعلى الفور انتقل مأمور مركز العياط إلى محل البلاغ وتبين أن قطارًا صدم شخصًا مجهول الهوية في العقد الخامس من العمر، ونقل الجثمان إلى مستشفى العياط المركزي.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة للتحقيق.