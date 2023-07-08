نهائي أمم أفريقيا| اليوم.. المنتخب الأولمبي يواجه المغرب

يواجه، مساء اليوم السبت، المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، بقيادة البرازيلي ميكالي، نظيره منتخب المغرب في نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب تحت ٢٣ سنة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم السبت.

أكد البرازيلي ميكالي المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، أن مباراة اليوم أمام المغرب كبيرة وأشبه بحفلة كروية تليق باسم المنتخبين الكبيرين، لامتلاء صفوف المنتخبين بالمواهب.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، متفاجئ جدا بالجمهور المغربي وشغفه بالكرة المصرية، وثقافة الكرة عالية جدا هنا فى المغرب، وهذا شيء رائع، كل الاحترام للمغرب ولكننا مصر.



وكان قد حسم الفراعنة التأهل إلى أولمبياد باريس رسميًا بعد تخطي مباراة نصف نهائي بطولة الأمم الأفريقية للشباب على حساب غينيا.