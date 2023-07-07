ads
السبت 08 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تتحفظ على 500 مليون دولار لرجال أعمال روس

واشنطن
واشنطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تحفظت السلطات الأمريكية على أكثر من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة لرجال أعمال روس، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وأوضحت النائبة الأولى لوزير العدل المدعية العامة الأمريكية "ليزا موناكو"،أن هذا يشمل أصول الأشخاص الذين يدعمون الحكومة الروسية.

وصرحت مساء اليوم الجمعة، بأنه تم وضع القيود على أكثر من 500 مليون دولار من الأصول المملوكة للأوليجارشيين الروس، وغيرهم ممن يدعمون النظام الروسي ويتهربون من الإجراءات الاقتصادية الأمريكية المضادة".

ولفتت نائبة الوزير إلى أن المدعين العامين الأمريكيين وجهوا اتهامات بالالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة على الصادرات في روسيا وبغسيل الأموال إلى أكثر من 30 فردا حتى الآن.

رجال أعمال روس السلطات الأمريكية الحكومة الروسية القيود الإجراءات الاقتصادية الأمريكية المضادة