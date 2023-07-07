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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد تألقه.. شيكابالا مستمر مع الزمالك في الموسم المقبل

شيكابالا نجم الزمالك
شيكابالا نجم الزمالك
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ظهر شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بالزمالك، بمستوي مميز مع الفريق الأبيض بالمباريات الماضية وحجز مكانه أساسيا في تشكيلة المدرب الكولومبي للزمالك خوان كارلوس أوسوريو .

ونال شيكابالا ثقة المدرب أوسوريو الذى يتمسك باستمراره مع الفريق الأبيض في الموسم الجديد، خاصة وأن الفهد الأسمر كان يدرس الاعتزال، إلا أن قرار الاعتزال سيتأجل نظرا لتمسك نادي الزمالك باستمراره لحاجة الفريق لخدماته فنيا وخارج الملعب كقائد للفريق .

ويختتم فريق الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة وذلك استعدادا  للقاء فيوتشر المقرر له غدا السبت على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق في معسكر مغلق لفرض مزيدا من التركيز على قائمة اللاعبين التى ستخوض المباراة.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب وذلك برصيد 58 نقطة.

وكان الزمالك قد توج بالدوري في الموسمين الماضيين مع المدربين، البرتغالي فيريرا والفرنسي كارتيرون، بينما فقد فرصه في حصد البطولة هذا الموسم وفرص حصد المركز الثاني أيضا، ليتأكد مشاركته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة.

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