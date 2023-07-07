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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

الفقي: تشغيل 16 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 1.6 مليار جنيه

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح
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أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج عن قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي  بسوهاج  بإنهاء ١٦ مشروعا، خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣، وتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج ودخولها الخدمة، منها ٦ مشروعات مياه شرب، و ١٠ مشروعات صرف صحي بتكلفة مليار و ٦٠٠ مليون جنيه، استفاد منها ٢ مليون و ٥٣٨ ألف مواطن بمختلف مدن وقري المحافظة .


وقال المهندس يوسف حلمى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومة لمياه الشرب  والصرف الصحي بسوهاج، أن المحافظة تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة، وغير مسبوقة  في إنهاء وتشغيل مشروعات مياه الشرب  والصرف الصحي بالمحافظة، سواء المدرجة ضمن خطة مشروعات "حياة كريمه"، أو الخطة الاستثمارية، مشيدا بالدعم المستمر واللا محدود من السيد المحافظ،  وجميع اجهزة المحافظة، ووزارة الإسكان،وقيادات الهيئة بالقاهرة لتذليل العقبات والمشاكل التي تواجه المشروعات، وخاصة المشروعات التي كانت متعثرة، وتم إنهاء أسباب تعثرها، مشيرا إلي أنه جار إنهاء باقي المشروعات تباعا طبقا للبرامج الزمنية المحددة، لافتا الي التنسيق والتعاون المستمر مع شركة مياه الشرب بسوهاج بقيادة المهندس محمد صلاح رئيس الشركة.

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