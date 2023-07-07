في يومها العالمي.. تعرف على فوائد الشوكولاتة الصحية

يوافق اليوم 6 يوليو اليوم العالمي للشوكولاتة، ويعتبر العديد من الناس أن الشوكولاتة أعظم اختراع طهي للبشرية، ويمكن للشوكولاتة أن تعزز وتساعد في صنع أفخم الحلويات ويمكن حتى الاستمتاع بها بمفردها.

فوائدا الشوكولاتة الصحية

تحتوي الشوكولاتة على عدة فوائد صحية، ومن أبرزها:

تحسين المزاج: يحتوي الكاكاو الموجود في الشوكولاتة على مركبات تعمل على رفع مستوى السيروتونين والإندورفين في المخ، مما يساعد على تحسين المزاج ومكافحة الاكتئاب. تحسين صحة القلب: يحتوي الكاكاو على مركبات تساعد على تحسين صحة القلب، بما في ذلك تقليل ضغط الدم وتحسين تدفق الدم في الأوعية الدموية. تحسين وظائف الدماغ: يحتوي الكاكاو على مركبات تساعد على تحسين وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والتركيز. تقليل خطر الإصابة بالسكري: يحتوي الكاكاو على مركبات تعمل على تحسين حساسية الجسم للأنسولين، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري. تحسين صحة الجلد: يحتوي الكاكاو على مركبات تعمل على تحسين صحة الجلد، بما في ذلك تحسين مرونة الجلد وتقليل التجاعيد.

ومع ذلك، يجب تناول الشوكولاتة بكميات معتدلة، حيث أنها غنية بالسعرات الحرارية والدهون المشبعة، وإذا تم تناولها بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

ويجب الاهتمام بنوعية الشوكولاتة التي يتم تناولها، حيث أن الشوكولاتة الداكنة تحتوي على نسبة أعلى من الكاكاو ومركباته المفيدة، بينما تحتوي الشوكولاتة الحلوة على نسبة أقل من الكاكاو وعادة ما يتم إضافة سكر إليها، مما يقلل من فوائدها الصحية. ويمكن تناول الشوكولاتة الداكنة بكميات معتدلة كجزء من نظام غذائي صحي، ويفضل أن يتم استشارة الطبيب في حالات الأشخاص الذين يعانون من أمراض معينة أو يتناولون أدوية معينة.

تاريخ الشوكولاتة

بحسب ما ذكر موقع daysoftheyear ، يعود تاريخ الشوكولاتة إلى حوالي 2500 عام حيث أحبت حضارة الأزتيك الشوكولاتة السائلة المكتشفة حديثًا لدرجة أنهم اعتقدوا أن إله الحكمة، Quetzalcoatl، منحها لهم حرفيًا.

بذور الكاكاو كانت بمثابة شكل من أشكال العملة في الأزتك فهل يمكنك أن تتخيل أنه يمكنك الذهاب للتسوق أو شراء منزلك الخاص مقابل كومة ضخمة من بذور الكاكاو؟ سيكون من الرائع، أليس كذلك؟

في تلك الأيام، كانت الشوكولاتة مرة، لأنها ظهرت قبل وقت طويل من إضافة السكر. بمجرد أن أخذت الشوكولاتة منعطفًا وأصبحت حلوى في أوروبا القرن السادس عشر، استحوذت الشوكولاتة على الجماهير وأصبحت واحدة من العديد من الأطعمة المفضلة لدى الأسر.