مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بطريق مصر إسكندرية الصحراوي

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرون إثر اصطدام سيارتين ملاكى واشتعال النيران فى إحداهما بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بنطاق مدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا مفاده وقوع حادث مرورى بطريق مصر الإسكندرية الصحراوى بنطاق مدينة 6 أكتوبر.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكى، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزى لتلقى العلاج.

تم التحفظ على السيارة والتروسيكل، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.