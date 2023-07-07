رئيس وزراء لبنان يكرم «فوزي وحدرج» ضمن شخصيات لبنانية وعربية تركوا بصمة بمجال الاستثمار

كرم رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، كل من المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال ونائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وفؤاد حدرج نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية وذلك ضمن أبرز 10 شخصيات لبنانية وعربية، مما تركوا بصمة واضحة في مجال الاستثمار.

وجاء تكريم «فوزي» و«حدرج» ببيروت ضمن فعاليات "مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الثالث" الذي نظمته مجموعة "الاقتصاد والأعمال" برئاسة الرئيس التنفيذي رؤوف أبو زكي وبالتعاون مع الوزارات المختصة في لبنان ومع الهيئات الاقتصادية اللبنانية والجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ومع مجالس الأعمال في البلدان العربية والهيئات الاغترابية الأخرى، بحضور أكثر من 300 مشارك من لبنان ونحو 30 بلدًا أخرى.

وأعرب المهندس فتح الله فوزي عن سعادته بتسميته بلقب “صديق لبنان”، مشيرًا إلى أنه أول مستثمر مصري بلبنان منذ عام 1994 من خلال مشروع عقاري في بعبدات مع شريك لبناني.

وقال فوزي، من خلال رئاستي للجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال وعضويتي في مجلس الأعمال المصري اللبناني، نقوم بدعم المستثمرين اللبنانيين الراغبين بالاستثمار بمصر.

وأضاف رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، كما أنني وصديقي فؤاد حدرج نائب الرئيس الجمعية حريصين جدا مع إدارة الجمعية علي دعم المستثمرين اللبنانيين وتذليل العقبات البيروقراطية بالهيئات والوزارات المختلفة.

ولفت إلى أن مصر هي الوطن الثاني للبنانيين، حيث إن لبنان تأتي في المركز الخامس من الدول المستثمرة في مصر، مشيرًا إلى تطلع الجمعية المصرية اللبنانية إلى زيادة الاستثمار اللبناني حتى تصبح لبنان بالمراكز الأولى من بين المستثمرين العرب والأجانب في مصر.

وأكد رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية تعزيز التعاون المصري اللبناني في المرحلة المقبلة بالعمل على الاستفادة بالميزة التنافسية لكل جانب لتفعيل التكامل الاقتصادي المصري اللبناني.

وأشار إلى أن مصر فيها ميزة نسبية كبيرة للتصنيع من حيث الكلفة الخاصة بالأراضي والأيدي العاملة وبوابة للتجارة والتصدير لأفريقيا من خلال اتفاقية الكوميسا، لافتًا إلى أن لبنان فيها ميزة نسبية كبيرة من خلال اللبنانيين الشاطرين في التجارة والتسويق في دول المهجر.

كما أشار فوزي أن من خلال اتفاقية الكوميسا يوجد فرص كبيرة لتواجد المنتجات المصرية فى أسواق أفريقيا حيث يزيد عدد سكانه عن 1.1 مليار نسمة.

وأكد أن مصر ولبنان البلدين الشقيقين أمامهم فرص عظيمة لإحداث تكامل عربي أفريقي من خلال إحياء مبادرة «مصر- لبنان إلى إفريقيا» التي اطلقتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال عام 2016 لزيادة الاستثمار والتبادل التجاري، واستغلال الميزة النسبية لكل جانب لزيادة الصادرات إلى أفريقيا.