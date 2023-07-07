عواد جاهز للقاء الزمالك وفيوتشر في الدوري

أصبح محمد عواد حارس الزمالك جاهزا للمباريات المقلبلة وذلك بعد شفاءه من إصابة عضلية أبعدته عن مباريات الفريق الأبيض الأخيرة.

وسيكون قرار ضم محمد عواد لقائمة الزمالك في لقاء فيوتشر غدًا بيد المدرب الكولومبي للفريق الأبيض خوان كارلوس أوسوريو.

ويعتمد أوسوريو على محمد صبحي كحارس أساسي في الزمالك، ويأتي محمد عواد في المرتبة الثانية لترتيب حراس مرمي الزمالك.

ويختتم فريق الزمالك، تدريباته اليوم الجمعة وذلك استعدادا للقاء فيوتشر المقرر له غدا السبت على استاد السلام ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعقب المران الختامي سيدخل الفريق في معسكر مغلق لفرض مزيدا من التركيز على قائمة اللاعبين التى ستخوض المباراة.

يدخل الزمالك لقاء فيوتشر في المركز الرابع لجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 56 نقطة، بينما يأتي فيوتشر في المركز الثالث لجدول الترتيب وذلك برصيد 58 نقطة.

وكان الزمالك قد توج بالدوري في الموسمين الماضيين مع المدربين، البرتغالي فيريرا والفرنسي كارتيرون، بينما فقد فرصه في حصد البطولة هذا الموسم وفرص حصد المركز الثاني ايضا، ليتأكد مشاركته في كأس الكونفيدرالية الإفريقية في النسخة المقبلة.