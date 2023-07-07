روسيا: أكثر من 8 آلاف مبنى سكني غارق بسبب الفيضانات في خيرسون

الجمعة 07/يوليو/2023 - 12:09 م

أعلنت خدمات الطوارئ الروسية أنه لا يزال نحو 8 آلاف و100 مبنى سكني غارقا بسبب الفيضانات في مقاطعة خيرسون الناجمة عن تدمير محطة كاخوفسكايا الكهرومائية بقصف أوكراني في الشهر الماضي.

وذكرت خدمة الطوارئ- وفقا لقناة روسيا اليوم" الإخبارية اليوم أنه لا يزال 8.12 ألف مبنى سكني غارق في منطقة الفيضانات في 6 مناطق بمقاطعة خيرسون، بعد تدمير محطة الطاقة الكهرومائية"، مضيفا أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، لجأ خمسة أشخاص آخرون إلى الأطباء للمساعدة.

كانت محطة كاخوفسكايا الكهرومائية تعرضت في أوائل يونيو الماضي للاستهداف من قبل قوات كييف، ما أدى لحدوث فيضان أغرق عشرات التجمعات السكنية في منطقة خيرسون، وتسبب في نزوح الآلاف من منازلهم، وسقوط ضحايا.