"باستخدام لودر".. القبض على سائق وصديقه خلال محاولتهما سرقة متجر بالقطامية

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على سائق لودر وصديقه خلال محاولتهما سرقة متجر بالقطامية.

وتعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص وآخر "قائد مركبة لودر"، لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بمحافظة القاهرة وبحوزة الأول (بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية) حال قيامهما بمحاولة سرقة أحد المحاجر بدائرة القسم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

وأضاف الأول بحيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى والآخر "للودر" لاستخدامه فى السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.