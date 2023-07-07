مصرع 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين جراء حريق بدار للمسنين فى إيطاليا

الجمعة 07/يوليو/2023 - 10:39 ص

أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين فى أعقاب حريق شب فى دار للمسنين فى ميلانو.

وقالت وكالة "إنسا" إن الحريق اندلع حوالى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش الخميس، وقد حضر رجال الإطفاء إلى الموقع.

ونقلت وكالة AGI، عن مصادر بخدمات الطوارئ الإقليمية، إن 81 شخصا نقلوا إلى المستشفى، من بينهم اثنان في حالة حرجة.