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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مصرع 6 أشخاص وإصابة 81 آخرين جراء حريق بدار للمسنين فى إيطاليا

حريق
حريق
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أفادت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الجمعة، بأن ستة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 80 آخرين فى أعقاب حريق شب فى دار للمسنين فى ميلانو.
وقالت وكالة "إنسا" إن الحريق اندلع حوالى الساعة 11:20 بتوقيت جرينتش الخميس، وقد حضر رجال الإطفاء إلى الموقع.
ونقلت وكالة AGI، عن مصادر بخدمات الطوارئ الإقليمية، إن 81 شخصا نقلوا إلى المستشفى، من بينهم اثنان في حالة حرجة.

ميلانو حريق دار للمسنين ايطاليا