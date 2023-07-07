قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة نابلس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مدينة نابلس بالضفة الغربية اليوم الجمعة، بحسب ما أفاد التلفزيون الفلسطيني.



ونشر التلفزيون لقطات قال إنها لاقتحام قوات الاحتلال نابلس، حيث ذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية للمدينة، وحاصر منزلا في الحارة الشرقية من البلدة القديمة، مطالبا أحد الشبان بتسليم نفسه.

كذلك نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت حارة الحبلة في البلدة القديمة بنابلس وتبعها عدد كبير من عربات جيش الاحتلال التي اقتحمت المدينة من عدة محاور.



وقالت الوكالة إن قوات الاحتلال موجودة الآن في محيط البلدة القديمة.



فيما أفادت تقارير فلسطينية بحدوث اشتباكات بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس.