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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة مالك كافيه بتهمة قتل زوجته في النزهة لـ5 أغسطس المقبل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، أمس الخميس، محاكمة صاحب كافيه، لاتهامه بقتل زوجته بسبب خلافات أسرية، بعد أن طعنها بسلاح أبيض "سكين" في أنحاء متفرقة فى الجسد، إلى جلسة 5 أغسطس القادم.

كانت بتلقي غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في النزهة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة بها عدة طعنات متفرقة بجسدها داخل شقتها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكان فريق من رجال المباحث، استمع لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها لكشف ملابسات الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن زوجها قتلها مستخدما سلاح أبيض، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بإحالة الزوج إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.

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