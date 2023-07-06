5 ملايين للبطل و4 الوصيف.. فيفا يعلن عن جوائز كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الجوائز المالية لبطولة كأس العالم للأندية المقبلة المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

ونشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه الرسمي تغريدة أكد فيها ان بطل مسابقة كأس العالم للأندية سيحصل على مبلغ قدره 5 ملايين دولار، والوصيف يحصل على 4 ملايين دولار، بالإضافة إلي مليوني ونصف المليون دولار للمركز الثالث، ومليوني دولار لصاحب المركز الرابع، بينما يحصل صاحب المركز الخامس على مليون ونصف المليون دولار، وصاحب المركز السادس على مليون دولار، وينال صاحب المركز السابع نصف مليون دولار.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 12 وحتى 22 ديسمبر المقبل.

ويشارك النادي الأهلي في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية، بعد التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب نظيره فريق الوداد البيضاوي المغربي بينما يشارك فريق اتحاد جدة السعودي المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني أحمد حجازي، وطارق حامد في البطولة بعد الحصول على لقب الدوري السعودي للمحترفين.

ويمثل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي قارة أوروبا، بعد تحقيق لقب مسابقة دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، كما يشارك أوراوا ريد دياموندز الياباني بطل دوري أبطال آسيا وأوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا وليون المكسيكي بطل الكونكاكاف.

