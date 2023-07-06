الثانوية العامة 2023| تعليم الوادي الجديد تعلن روابط الدعم النفسي للطلاب

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، روابط غرفة الدعم الاونلاين لطلاب الثانوية العامة، على مدار الساعة تلقى الاستفسارات والأسئلة والإجابة عليها و دعم نفسى للطلاب .

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.

وأكد سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد، إن غرفة دعم أون لاين لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية تعمل على مدار الساعة، لتلقى الاستفسارات والأسئلة من الطلاب والإجابة عليها بشكل فورى ، ما على الطالب سوى الضغط على الرابط والانضمام للمجموعة وإرسال الاستفسارات والأسئلة وسيتم الإجابة عليها من المختصين.

غرفة دعم مادة الجيولوجيا

https://chat.whatsapp.com/CNUw3TKbAiVJmmnilVBZKe

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غرفة دعم الرياضيات

https://chat.whatsapp.com/COhCSeL3jZ5HdolfgKMnJ6

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رابط الإنضمام لمجموعة الدعم النفسى

https://chat.whatsapp.com/LHgGwjeRowr1xQ1y76g6Fl