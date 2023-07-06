اجتماعات لمناقشة موزانة الأدوية والمستلزمات الطبية بالدقهلية

عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية اليوم اجتماعين لمناقشة موزانة الأدوية والمستلزمات الطبية بناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ببحث ومناقشة خطط العمل لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى ومديرى الإدارات الفنية والمالية والإدارية بصحة الدقهلية .

بحث الاجتماع الأول آليات تفعيل لجنة الدواء بالمديرية من خلال بحث إمكانات توفير أجهزة كمبيوتر بالوحدات ثم ميكنة جميع الصيدليات التابعة مع مراجعة الاحتياجات وتحديد الاستهلاك الشهري و السنوي.

فيما تناول الاجتماع الثانى احتياجات منافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة من المستلزمات الطبية والغير طبية والمعملية فضلاً عن مكافحة العدوي والأشعة مع حصر شامل لكافة احتياجات المنشآت الطبية من هذه المستلزمات .

ووجه وكيل الوزارة بضرورة تحديد بنود الانفاق وقيام مدير عام الشئون المالية والادارية ومدير ادارة الموازنة بمراجعة الدراسة التي تم اعدادها و تحديد الاحتياجات و اضافتها لبنود الموازنة .

في نهاية الاجتماع توجه مكين بالشكر لمديري الادارات وحثهم علي بذل الجهد لتقديم خدمة طبية متميزة لمواطنى المحافظة.

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