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الثلاثاء 14 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح الاجتماع النصف سنوي لمجلس البطاركة والأساقفة بمصر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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افتتح صباح اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الاجتماع النصف سنوي الدوري للمجلس، وذلك بدار القديس إسطفانوس، بالمعادي.

يشارك في اجتماعات المجلس الآباء الأساقفة والمطارنة، رؤساء مختلف الكنائس الكاثوليكية بمصر، بالإضافة إلى ممثلي الراهبانيات، كما شارك في الجلسة الافتتاحية رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر.

يتناول الاجتماع بعض الموضوعات الرعوية، والإدارية الخاصة بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، وذلك في الفترة من الرابع عشر من شهر مايو، وحتى السادس عشر من نفس الشهر.

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك مجلس البطاركة الاجتماع النصف سنوي دار القديس إسطفانوس بالمعادي رئيس الأساقفة نيقولاس هنري السفير البابوي بمصر