تفاصيل صفقة انتقال جوهرة تركيا إلى ريال مدريد

أعلن نادي فنربخشة، اليوم الخميس، تفاصيل صفقة انتقال لاعبه الشاب أردا جولر إلى ريال مدريد الإسباني خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وتفوق ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة، في إتمام انتقال أردا جولر إلى الملكي، ليرتدي قميص الفريق بداية من الموسم المقبل بعد صراع قوي بين الكبيرين في الحصول على خدمات جوهرة تركيا.

وكشف النادي التركي عن التفاصيل المالية، التي توصل إليها الطرفين من أجل إنهاء ضم جولر بشكل نهائي، وذلك في تقرير نشره فنربخشة.

وأكد فنربخشة أنه سيحصل على 20 مليون يورو؛ مقابل التفريط في خدمات جولر لصالح الريال، فضلًا عن وجود 10 ملايين يورو أخرى كمتغيرات على أداء اللاعب مع الميرينجي.

وأضاف التقرير، أن النادي التركي سيحصل على نسبة 20% من قيمة إعادة بيع صاحب الـ18 عامًا في المستقبل.

أردا جولر

ووقع أردا جولر على عقود انضمامه لـ ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك بعقد مدته 6 سنوات،أي حتى يونيو 2029.

ومن المنتظر أن يقدم ريال مدريد لاعبه الجديد جولر لوسائل الاعلام في ملعب سانتياجو بيرنابيو ظهر غدًا الجمعة، بعد خضوعه للفحوصات الطبية.

ويعتبر أردا جولر، خامس صفقات ريال مدريد في الصيف الحالي، وذلك بعد التعاقد مع جود بيلينجهام من بوروسيا دورتموند الألماني، وفران جارسيا من رايو فاليكانو الإسباني، وخوسيلو من نادي إسبانيول، واستعادة براهيم دياز من ميلان الإيطالي.