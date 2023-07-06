زاخاروفا: الأنباء عن تفاوض لافروف ومسؤولين أمريكيين حول أوكرانيا مزاعم كاذبة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الأنباء المتداولة عن إجراء مسؤولين أمريكيين سابقين بمفاوضات سرية بشأن أوكرانيا مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مزاعم كاذبة وأخبار مزيفة تنشرها وسائل الإعلام الغربية.

وقالت زاخاروفا - وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن المعلومات حول مفاوضات سرية بين مسؤولين أمريكيين سابقين ولافروف؛ بهدف وضع أساس للمفاوضات حول تسوية النزاع في أوكرانيا قالت زاخاروفا هي معلومات مضللة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أكدت في وقت سابق أن مجموعة من المسؤولين الأمريكيين السابقين أجرت مفاوضات سرية في أبريل الماضي مع شخصيات روسية مشهورة، مضيفة أنه يزعم أن الاجتماع مع لافروف عقد في نيويورك، حيث جرى بحث مصير المناطق الروسية الجديدة وإيجاد القضايا التي يمكن لموسكو وكييف التوصل إلى اتفاقات بشأنها.