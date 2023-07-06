المرور: غلق كلي لمحور الميثاق بزهراء مدينة نصر لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري مشاة

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، إجراء غلق كلى لـمحور الميثاق بالإتجاهين أمام سنترال 3 زهراء مدينة نصر، لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء كوبرى مشاه بالمحور.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور فى بيانا لها، اليوم الخميس، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ تلك الأعمال، وأن الغلق الكلي سيكون لمدة ليلتان فقط بدءً من الساعة الـ 12 صباحًا وحتى الـ 6 صباحا من نفس اليوم يومى الجمعة والسبت الموافقين7-8/7/2023.

وأضافت: يستلزم ذلك إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

القادم من كوبرى الفطيم تجاه محور شنزو آبى يسلك يمينًا عمارات رقم 600 والعودة تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه محور شنزو آبى.

القادم من محور شنزو آبى تجاه كوبرى الفطيم يسلك يمينًا شارع مدرسة زهراء مدينة نصر فيسارًا شارع المشتل فيسارًا شارع عادل محمود صبرى تجاه محور الميثاق مرة أخرى تجاه كوبرى الفطيم.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.