صور.. تفاصيل ضبط الأمن العام تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام، اليوم الخميس، من ضبط تشكيل عصابى شديد الخطورة مكون من 17 عنصرا، وبحوزتهم (طن حشيش - 2 كيلو جرام أفيون – سلاح نارى – عدد من الطلقات - 7 سيارات)، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى على النحو المُشار إليه.

تقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة بحوالى (145 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية بعد ضبط طن من مخدر الحشيش و50 كيلو جرام من مخدر الأفيون بحوزة عنصرين إجراميين ضمن تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى تهريب المواد الخدرة والاتجار بها.

ضبط الامن العام تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة

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