خلال 24 ساعة.. الداخلية: ضبط 234 قضية مخدرات وتنفيذ 61319 حكما قضائيا متنوعا

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة، أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات، تم ضبط (234) قضية مواد مخدرة، بإجمالى 250 متهما، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت (106،395 كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (33،300 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (15،250 كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيدرو وزنت (6،800 كيلو جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (4،465 كيلو جرام)، كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1،050 كيلو جرام)، كمية من مخدر الآيس وزنت (457 جرام)، كمية من مخدر البودر وزنت (210 جرام)، وضبط (1303) قرص مخدر.

وفى مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، تم ضبط 60 قطعة سلاح نارى بحوزة 54 متهم، وذلك على النحو التالى:

15 بندقية آلية.

17 بندقية خرطوش.

2 طبنجة.

26 فرد محلى.

466 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

169 قطعة سلاح أبيض.

وتنفيذ 61319 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى:

(230) حكم جناية.

(18186) حكم حبس جزئى.

(3373) حكم حبس مستأنف.

(31365) حكم غرامة.

(8165) مخالفة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط ضبط (19) من المتهمين الهاربين، 16 متهما من القائمين بأعمال البلطجة، كما تم ضبط 218 دراجة نارية مخالفة، و16454 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 53 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (8) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.