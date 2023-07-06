وكيل رياضة الدقهلية تستقبل لجنة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الخميس، بديوان عام المديرية، لجنة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

كان ذلك بحضور الدكتور محمد عبد المنعم مدير عام إدارة المنشآت الشبابية، وبسام نور بإدارة المنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، ومحمد يوسف مدير عام إدارة الشئون المالية، وفتحي شتات مدير عام إدارة المخزون السلعي، وجمال عرفة مدير المخازن بالمديرية.

وتناولت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، مع لجنة الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب والرياضة، الحديث حول عملية البدء في رفع كفاءة وتطوير مركز التعليم المدني بإستاد المنصورة الرياضي، واستلام الموقع من قبل الشركة المنفذة لعملية رفع الكفاءة والتطوير بمركز التعليم المدني بإستاد المنصورة الرياضي.

وتوجهت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، ترافقها اللجنة لمعاينة مركز التعليم المدني على الطبيعة، وتفقد المبنى ومشاهدة الاحتياجات التى تتطلبها عملية رفع الكفاءة والتطوير للمبنى، بحضور مديح حماد مدير عام المنشآت الشبابية بالمديرية.

وتقدمت مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية بقيادة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بخالص الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على موافقة الوزير لعملية رفع كفاءة وتطوير مركز التعليم المدني بإستاد المنصورة الرياضي، والذي سيمثل إضافة للبنية التحتية وفرص الاستثمار فى المستقبل لمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

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