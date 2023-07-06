حملة أمنية بأسيوط لضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة القوصية.

أسفرت جهودها عن ضبط 33 قطعة سلاح نارى، عبارة عن “11 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش - طبنجة - 8 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة”، بحوزة 28 متهم " لـ20 منهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4 قضايا "اتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم كميات من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 4 متهمين "لـ3 منهم معلومات جنائية"، وتنفيذ (384) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.