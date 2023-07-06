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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

"التخطيط" تشارك في ورشة عمل لمناقشة مسودة التقرير الطوعي المحلي لبورسعيد

ورشة عمل
ورشة عمل
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شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في ورشة عمل لمناقشة "مسودة تقرير المراجعة الطوعية المحلية لمحافظة بورسعيد" بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، والدكتور خالد زكريا، مستشار وزيرة التخطيط للسياسات العامة والإصلاحات الهيكلية والخبير المعني بهذا الملف، وممثلي وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)

وقد استهدفت الورشة عرض مسودة التقرير الذي تم إعداده من قبل المحافظة بدعم من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى الخطوات المتخذة لإنجازه وأهم النتائج التي تم التوصل إليها تمهيداً لإصدار التقرير النهائي خلال الفترة القادمة، وذلك بمشاركة لفيف من أصحاب المصلحة المعنيين بالمحافظة وذلك إيمانًا بأهمية النهج التشاركي بهدف الوصول إلى مناقشات مثمرة وتفاعلية من أجل تحقيق التنمية المنشودة.

التخطيط وزارة التخطيط والتنمية