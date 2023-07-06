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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الحكومة: لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة لنزلاء أحد فنادق الغردقة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
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نفت الحكومة ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن نشوب مشاجرة بأحد فنادق الغردقة نتيجة تقديم لحوم غير صالحة للنزلاء.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة السياحة والآثار، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتقديم لحوم غير صالحة للنزلاء بأحد فنادق الغردقة، مُوضحةً أنه فور تداول الفيديو تم تشكيل لجنة من مسئولي كل من وزارة السياحة والآثار ومديرية الطب البيطري بمحافظة البحر الأحمر وغرفة المنشآت الفندقية لفحص اللحوم الموجودة بهذه المنشأة الفندقية للتأكد من سلامتها والكشف عن مدي جودتها، والتي أكدت أن كافة اللحوم المقدمة بالمنشأة الفندقية سليمة وسارية الصلاحية، دون وجود أي أنواع من اللحوم المخالفة، مُشيرةً إلى أن المشاجرة التي تظهر بمقطع الفيديو المتداول كانت بين مستأجري وحدات الإسكان السياحي بالفندق وذويهم لأسباب لا علاقة لها بنوعية اللحوم المقدمة لهم، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة التي تستهدف الإضرار بسمعة السياحة المصرية.

وناشد  المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الحرص والدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة قلق المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mota.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

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