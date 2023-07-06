إنقاذ سيدتين مسنتين بعد احتجازهما داخل شقة بمنطقة مصر القديمة

فى إستجابة فورية وسريعة لإستغاثة سيدتين، نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى تحريرهما عقب إحتجازهما داخل الشقة سكنهما بمصر القديمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بإحتجاز سيدتين مسنتين وعدم تمكنهم من فتح باب الشقة خاصتهما بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة لمحل البلاغ وتم فتح باب الشقة بمعرفة قوات الحماية المدنية، هذا وقد تقدمت السيدتان بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثتهما.

وجاء ذلك فى إطار إستراتيجية الأجهزة الأمنية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى بكافة القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.