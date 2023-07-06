محافظ القليوبية يتابع أعمال النظافة والإشغالات بمدن شبرا الخيمة والخصوص

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لليوم الثاني على التوالي، جولة ميدانية شملت المرور علي شوارع مدينة شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والإشغالات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بحي شرق وغرب للنهوض بالمستوى الجمالي والحضاري للشوارع.

وتابع المحافظ أعمال النظافة التي تتم بشوارع أحمد عرابي وشارع 15 مايو بحي غرب شبرا الخيمة وشارع 135 وبهتيم والمرجوشي بحي شرق شبرا الخيمة ومحور الخصوص وذلك بدعم من مدن الجوار واستخدام 5 لودر و6 سيارات حملة 50 طن وذلك للمساهمة في القضاء على تراكمات القمامة بالشوارع الرئيسية.

كما وجه المحافظ بالتعاقد مع أحد الشركات لازالة تراكمات الرتش،الموجودة بمنطقة بهتيم وبمنطقة مشروع تطوير عواصم المدن.

وتفقد المحافظ محور الخصوص الجديد، موجها نائب مدينة الخصوص بالعمل على نظافة المحور بشكل مستمر وزيادة عدد صناديق القمامة وإزالة الأتربة من على جانبي الطريق وعدم السماح بأي إشغالات مهما كانت أمام المحال التجارية والمطاعم والورش والتنسيق مع المرور لعمل حمله لتنظيم سير التوكتوك ومنع سير العربات الكارو علي المحور تماما وضبط اي مخالفات.

وعلى هامش الجولة، لاحظ "المحافظ" سيارة ملاكي تسير عكس الإتجاه بمحور الخصوص، وعلى الفور تم إيقاف المركبة وسحب التراخيص من السائق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع مثل تلك المخالفات التي تتسبب في الحوادث، موجهاً وحدة مرور شبرا الخيمة بتكثيف المتابعة الميدانية للمحاور والطرق الرئيسية للحفاظ على حياة المواطنين.