أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 232 ألفا و300 جندي

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 232 ألفا و300 جندي، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 4 آلاف و68 دبابة و7 آلاف و932 من المركبات المدرعة و4 آلاف و310 من النظم المدفعية و657 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و404 من أنظمة الدفاع الجوي و315 طائرة مقاتلة و309 مروحيات و18 سفينة حربية، فضلا عن 6 آلاف و888 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 605 من المعدات الخاصة و3 آلاف و635 طائرة مسيرة وإسقاط 1264 من صواريخ كروز".