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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الروسية تعلن استهداف تجمع للمرتزقة الأجانب فى أوكرانيا

الحرب الأوكرانية
الحرب الأوكرانية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ضربة صاروخية استهدفت فجر اليوم الخميس، تجمعا للمرتزقة الأجانب فى مقاطعة لفوف الأوكرانية.

 

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أنه تم استهداف مبنى مهجور في مقاطعة لفوف في الوقت الذي كان يتمركز فيه عسكريون أوكرانيون ومرتزقة أجانب، ما أسفر عن مقتل عدد منهم ولا تزال عمليات انتشال الجثث من تحت الإنقاذ متواصلة.

 

وفي وقت سابق أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مقاطعة لفوف مكسيم كوزيتسكي، أن منشأة بنية تحتية بالغة الأهمية تم استهدافها في لفوف.

 

وقالت وسائل إعلام أوكرانية إن انفجارات هزت المنطقة، وأشارت إلى أن منظومات الدفاع الجوي اشتغلت في لفوف وترنوبل.

 

الدفاع الروسية أوكرانيا