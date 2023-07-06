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الخميس 06 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

غدا.. مالي تلتقي غينيا لتحديد المركز الثالث في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

مالي
مالي
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يستعد منتخب غينيا الأولمبي لمواجهة نظيره مالي، غدا الجمعة ضمن منافسات لقاء تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، المقامة في دولة المغرب.
والمباراة تقام في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب طنجة.
ويواجه منتخب مصر الأولمبي نظيره المغرب، يوم السبت المقبل 8 يوليو، ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما، على ستاد مولاي عبد الله.

وبحسب نظام بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة يتأهل بطل ووصيف البطولة والمنتخب صاحب المركز الثالث بشكل مباشر إلى أولمبياد باريس 2024، فيما يتأهل المنتخب صاحب المركز الرابع لخوض مباراتي ملحق أمام أحد منتخبات آسيا ليتأهل أحدهما إلى الأولمبياد.

مالي غينيا بطولة الأمم الأفريقية المغرب