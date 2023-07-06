جثة في الشارع.. النيابة تصرح بدفن جثة شاب عثر عليه ميتًا بالهرم

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب عثر عليها ملقاة بشارع الهرم، عقب مناظرة الجثة وإجراء الكشف الظاهري عليها وبيان سبب الوفاة، كما كلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، وتفريغ الكاميرات بمحيط موقع الحادث.

المخدرات القاتل الخفي

وكشفت التحريات الأولية أن الشاب المتوفي الذي عثر جثته يدعى "محمد.ج." عمره 35 ، كما أنه كان يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية دالة على وجود شبهة جنائية وراء وفاته.

وأفاد تقرير مفتش الصحة والذي كشف اللغز وراء وفاته، أن الوفاة حدثت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية إثر تناوله جرعة زائدة ولا شبهة جنائية.

وكانت الشرطة أودعت الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان مباحث الجيزة تلقت بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، بالعثور على جثة شاب ملقاة في شارع الهرم بجانب الطريق، تثير الذعر بين الأهالي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل والواقعة وتم فحص الجثة وعمل التحريات اللازمة حول الواقعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة للتحقيق