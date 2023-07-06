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الخميس 06 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو عبلة: خالد عبد الفتاح سليم ويشارك في تدريبات الفريق اليوم

خالد عبد الفتاح لاعب
خالد عبد الفتاح لاعب الأهلي
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قال أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن خالد عبد الفتاح سوف ينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق غدًا، بعدما تم فحص اللاعب عقب مباراة اليوم الأربعاء، أمام الإسماعيلي والتأكد من سلامته وجاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وأوضح أن خالد عبد الفتاح شعر بثقل خفيف في عضلة السمانة، وتم فحصه والتأكد من جاهزيته للمشاركة في التدريبات.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الإسماعيلي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، والمؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

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