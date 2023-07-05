النيابة تطلب التحريات حول إصابة 6 أفراد بحالة تسمم بالبدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بالاستعلام عن الحالة الصحية ل 6 أشخاص من أسرة واحدة، بعدما أصيبوا بنزلة معوية وادعاء حالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة بقرية أبو صير بدائرة مركز شرطة البدرشين، تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، كما طالبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها.

تلقى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ادعاء حالات تسمم غذائي داخل منزل بقرية أبو صير بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بنزلة معوية وادعاء حالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة جرى نقل المصابين إلى مستشفى الحوامدية لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.